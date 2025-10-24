Женщина в Подмосковье вонзила таксисту нож в спину: почему она это сделала и что ей грозит

В Подмосковье пассажирка такси напала на водителя, вонзив ему нож в спину. Причиной конфликта стало нежелание женщины платить за время ожидания, пока она заезжала в магазин по пути. С ранением таксист смог сам доехать до больницы, где медики извлекли нож. Какое наказание грозит женщине и почему она совершила нападение — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тюрьма или исправительные работы

Эксперт юридической компании Право-Сити Матвей Елисеев отметил, что первоначальная квалификация действий пассажирки будет зависеть от тяжести вреда, причиненного здоровью таксиста. Медицинское заключение судебно-медицинской экспертизы является в таком деле ключевым доказательством.

«Исходя из новости, с высокой долей вероятности действия женщины будут квалифицированы по одной нескольких статей УК РФ. Например, "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека". Если экспертиза установит, что ранение привело к проникающему ранению грудной или брюшной полости, повреждению крупных кровеносных сосудов или иным последствиям, непосредственно угрожавшим жизни таксиста (например, развитие обильного кровотечения)», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также может рассматриваться статья «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».

«Данная квалификация применима, если вред здоровью не является опасным для жизни, но привел к длительному расстройству здоровья (например, потребовалось стационарное лечение) или значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть», — продолжил эксперт.

Удар ножом в спину в судебной практике почти однозначно трактуется как умысел на причинение тяжкого вреда здоровью, добавил юрист. Упомянутый мотив — конфликт из-за оплаты простоя — не является смягчающим обстоятельством.

«Максимальное наказание по первой статье — до восьми лет лишения свободы. При квалификации по второй статье, санкция мягче — до трех лет лишения свободы. В этом случае выше шансы на назначение наказания, не связанного с лишением свободы (например, ограничение свободы или исправительные работы), особенно если будет достигнуто примирение с потерпевшим. Помимо уголовной ответственности, возможна гражданско-правовая ответственность за причинение вреда здоровью таксиста», — подчеркнул Елисеев.

Диагноз или наркотики

Психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила, что причин такого поведение женщины может быть несколько.

«Она может быть психически не здорова и жить в своем собственном иллюзорном патологическом мира, где вполне возможно в кого-то воткнуть нож и возить его постоянно с собой. Но тут нужно понимать, что грань добра и зла абсолютно стерта. Жизнь человеческая ничего не стоит, и нет понимания последствий. Конечно, такие действия не присущи человеку со здоровой психикой», — подчеркнула психолог.

Здоровый человек, даже если ему не нравится поведение таксиста или его реакции, даже не подумает о том, чтобы наносить какие-то раны, добавила эксперт.

«У нее, мы видим, рука сразу тянется к ножу, и для нее вот так поступить — элементарно. Поэтому, налицо либо психиатрический диагноз, в рамках которого человек действует по своей логике, либо, возможно, женщина употребляет какие-то запрещенные вещества и под их воздействием видоизменяется мир, в котором она живет. Под воздействием наркотиков, в том числе и алкоголя, личность видоизменяется, она деградирует. Границы размываются и человек становится монстром», — пояснила Абравитова.

