Женщины были особенно ласковыми с мужьями 13 марта: народные приметы в День Василия Капельника

В народе 13 марта отмечали День Василия Капельника. Также праздник известен как «Солнечник», «Плач зимы» и «Васильев День». Подробнее о приметах и поверьях этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

День Василия Капельника — старинный славянский праздник. В этот день православная церковь чтит память преподобного Василия Декаполита. В народе же праздник получил название «Капельник», поскольку на этот период обычно приходится начало активного таяния снега и льда, сопровождающееся звонкой капелью.

Традиции этого дня связаны с наблюдением за погодой. Считалось, что если в день Василия Капельника ярко светит солнце, то год будет урожайным. Особое внимание уделялось талой воде, которую собирали и использовали для умывания, веря в ее целебные свойства. 13 марта принято печь пресные лепешки в форме жаворонков, символизирующих приход весны. Хозяйки белили деревья в садах, чтобы защитить их от вредителей. Вечером устраивали семейные посиделки, рассказывали истории и пели песни о весне.

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Приметы

Дождь в этот день — к мокрому лету;

Длинные сосульки — к долгой весне;

Солнечная погода — к плодородному году;

Пасмурная погода — ночью будут заморозки;

Дует южный ветер при звонкой капели — к доброму урожаю и хорошей рыбалке;

Если поставить ветку сосны или ели в доме — будет царить добро, а члены семьи будут здоровы;

Почки, собранные в Васильев День, сохраняют свою целебную силу весь год;

Если посвятить день работе на земле — все пройдет удачно;

Если за окном солнечно — надо выйти на улицу, так как при такой погоде воздух целебный;

Если жена будет относиться к мужу особенно нежно и ласково 13 марта — он никогда не оставит ее;

Если с крыши капает, охотникам нужно собираться на охоту на зайцев;

Не следует делать важные дела;

Перед выходом из дома желательно прочитать молитву;

Следует отказаться от спорта или экстремальных развлечений — возможна травма.

Именины в этот день отмечают: Доминика, Кира, Марина, Василий, Евагрий, Киприан, Мелетий, Нестор, Николай, Нифонт, Протерий.

Ранее стало известно, что магнитные бури будут атаковать Землю до конца марта.