Женщины были особенно ласковыми с мужьями 13 марта: народные приметы в День Василия Капельника
Фото: [freepik.com]
В народе 13 марта отмечали День Василия Капельника. Также праздник известен как «Солнечник», «Плач зимы» и «Васильев День». Подробнее о приметах и поверьях этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
День Василия Капельника — старинный славянский праздник. В этот день православная церковь чтит память преподобного Василия Декаполита. В народе же праздник получил название «Капельник», поскольку на этот период обычно приходится начало активного таяния снега и льда, сопровождающееся звонкой капелью.
Традиции этого дня связаны с наблюдением за погодой. Считалось, что если в день Василия Капельника ярко светит солнце, то год будет урожайным. Особое внимание уделялось талой воде, которую собирали и использовали для умывания, веря в ее целебные свойства. 13 марта принято печь пресные лепешки в форме жаворонков, символизирующих приход весны. Хозяйки белили деревья в садах, чтобы защитить их от вредителей. Вечером устраивали семейные посиделки, рассказывали истории и пели песни о весне.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Дождь в этот день — к мокрому лету;
- Длинные сосульки — к долгой весне;
- Солнечная погода — к плодородному году;
- Пасмурная погода — ночью будут заморозки;
- Дует южный ветер при звонкой капели — к доброму урожаю и хорошей рыбалке;
- Если поставить ветку сосны или ели в доме — будет царить добро, а члены семьи будут здоровы;
- Почки, собранные в Васильев День, сохраняют свою целебную силу весь год;
- Если посвятить день работе на земле — все пройдет удачно;
- Если за окном солнечно — надо выйти на улицу, так как при такой погоде воздух целебный;
- Если жена будет относиться к мужу особенно нежно и ласково 13 марта — он никогда не оставит ее;
- Если с крыши капает, охотникам нужно собираться на охоту на зайцев;
- Не следует делать важные дела;
- Перед выходом из дома желательно прочитать молитву;
- Следует отказаться от спорта или экстремальных развлечений — возможна травма.
Именины в этот день отмечают: Доминика, Кира, Марина, Василий, Евагрий, Киприан, Мелетий, Нестор, Николай, Нифонт, Протерий.
Ранее стало известно, что магнитные бури будут атаковать Землю до конца марта.