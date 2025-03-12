Женщины были особенно ласковыми с мужьями 13 марта: народные приметы в День Василия Капельника

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freepik.com

Фото: [freepik.com]

В народе 13 марта отмечали День Василия Капельника. Также праздник известен как «Солнечник», «Плач зимы» и «Васильев День». Подробнее о приметах и поверьях этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

День Василия Капельника — старинный славянский праздник. В этот день православная церковь чтит память преподобного Василия Декаполита. В народе же праздник получил название «Капельник», поскольку на этот период обычно приходится начало активного таяния снега и льда, сопровождающееся звонкой капелью.

Традиции этого дня связаны с наблюдением за погодой. Считалось, что если в день Василия Капельника ярко светит солнце, то год будет урожайным. Особое внимание уделялось талой воде, которую собирали и использовали для умывания, веря в ее целебные свойства. 13 марта принято печь пресные лепешки в форме жаворонков, символизирующих приход весны. Хозяйки белили деревья в садах, чтобы защитить их от вредителей. Вечером устраивали семейные посиделки, рассказывали истории и пели песни о весне.

freepik.com

Фото: [freepik.com]

Приметы

  • Дождь в этот день — к мокрому лету;
  • Длинные сосульки — к долгой весне;
  • Солнечная погода — к плодородному году;
  • Пасмурная погода — ночью будут заморозки;
  • Дует южный ветер при звонкой капели — к доброму урожаю и хорошей рыбалке;
  • Если поставить ветку сосны или ели в доме — будет царить добро, а члены семьи будут здоровы;
  • Почки, собранные в Васильев День, сохраняют свою целебную силу весь год;
  • Если посвятить день работе на земле — все пройдет удачно;
  • Если за окном солнечно — надо выйти на улицу, так как при такой погоде воздух целебный;
  • Если жена будет относиться к мужу особенно нежно и ласково 13 марта — он никогда не оставит ее;
  • Если с крыши капает, охотникам нужно собираться на охоту на зайцев;
  • Не следует делать важные дела;
  • Перед выходом из дома желательно прочитать молитву;
  • Следует отказаться от спорта или экстремальных развлечений — возможна травма.

Именины в этот день отмечают: Доминика, Кира, Марина, Василий, Евагрий, Киприан, Мелетий, Нестор, Николай, Нифонт, Протерий.

Ранее стало известно, что магнитные бури будут атаковать Землю до конца марта.

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