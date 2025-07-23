Жила в страхе и решилась сходить в церковь: Ивлеева удивила подписчиков исповедью о состоянии после «голой вечеринки»

Популярный блогер Анастасия Ивлеева недавно вышла замуж на фермера и телеведущего Филиппа Бегака, сыграла тайную свадьбу и переехала жить в деревню. Многие подписчики подозревают, что сама Настя вовсе не хочет такой жизни, но следует за мужем. В соцсетях ей задали вопрос, как она пережила нахлынувший хейт после «голой вечеринки». Блогер рассказала, как жила в страхе, чувствовала себя бесполезной и решилась на исповедь в церкви. Вернется ли Настя в шоу-бизнес и можно ли назвать ее новую жизнь очищением или пиаром — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Исповедь и страх

Анастасия в социальных сетях отметила, что на тот момент дошла до уныния и жила в страхе.

«И это страшно, так как все становится бессмысленным, нет сегодня, вчера и завтра. Ты пустой и бесполезный. Вот такое ощущение было и это, честно сказать, хуже истеричных и надрывных слез и переживаний. Помню, что на утро я пошла в церковь и исповедалась, призналась, что мне страшно, просыпаться не хотелось, понимаете», — написала блогер.

Она подчеркнула, что чуда на следующий день не произошло, но появились силы и спокойствие.

«Я сказала сама себе и в пространство, что со своей стороны сделала все, что могла, и теперь я полностью вверяю себя Богу и Вселенной. Это было честно и от всего сердца. И жизнь приятным образом начала удивлять, налаживаться. Приходили решения и помощь», — добавила она.

Фото: [ t.me/ivleeva360 ]

Также Анастасия ответила на вопрос подписчиков: не скучает ли она по себе «старой»? Однако блогер отметила, что она у себя осталась та же, а новая жизнь — это не отказ от старого, а всего лишь отказ от дурацких привычек.

«Я прошлая и я нынешняя — один человек! И осознав это, ни от чего не убегая, принимая себя любой, становишься совершенно спокойным и счастливым! Что со мной сейчас и происходит. Я была и есть. Чуть мудрее теперь и взрослее», — заключила Ивлеева.

Попытка «отмыться» от скандала

Психолог Александра Метальникова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметила, что Настя вовсе не сломалась и жизнь ее кардинально не изменилась.

«Я бы не сказала, что она прям сломалась. У нее последние новости — фото в прозрачном платье на берегу реки. То есть никаких, в принципе, кардинальных изменений не возникло. Конечно, с ней разорвали контракты после скандала, у налоговой тоже были претензии. Может быть, с одной стороны, она решила немножко уйти на дно. С другой стороны — как бы обелить свой образ в глазах общественности», — заявила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Фото: [ t.me/ivleeva360 ]

По словам эксперта, можно назвать этот период жизненным кризисом, однако последние публикации Насти говорят о том, что стремление к скандалу не выветрилось.

«Это действительно был вполне себе пиар-ход для того, чтобы люди перестали трепать ее имя и как-то более-менее, повторюсь, отмыться от нападавших на нее упреков. Да и муж ее не совсем уж прямо фермер, он ведущий телепрограммы и вполне себе человек из шоу-бизнеса. Так что, конечно, наверняка она заново вернется к тусовкам. Сейчас они сделают проект про радости деревенской жизни, потом также радостно из этой деревни она будет кататься в город», — добавила Метальникова.

Также эксперт подчеркнула, что обращение к высшим силам — стандартный прием в любой терапии. Это важно для того, чтобы понимать, что сам человек не всесильный, иначе можно сойти с ума.

«В этом плане я рада за Настю, если к ней пришла естественная религиозность, чувство божественного присутствия и ясное ощущение того, что в мире масса сил больше и сильнее человека. Потому что на Олимпе легко зазвездиться и начать думать, что теперь можно позволить себе все на свете и ничего за это не будет», — заключила психолог.

Ранее психолог Бурова раскрыла шансы Ивлеевой и Бегака на долгий брак после тайной свадьбы в Мурманске.