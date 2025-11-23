Жители Костромы столкнулись с хаосом на автобусных маршрутах № 101 и 102

Пассажиры костромских автобусов выражают массовое недовольство срывами рейсов и невыносимыми условиями перевозок. Как сообщил портал logos44.ru, особенно острой является ситуация с маршрутом № 102, связывающим город с Никольским.

По словам жителей, движение транспорта организовано крайне неудовлетворительно. Они жалуются на постоянные отмены рейсов, из-за которых следующий автобус вынужден ехать переполненным, а пассажиры вынуждены находиться в давке. Также костромичи указывают на систематические отклонения от утвержденного расписания, что создает серьезные неудобства в повседневной жизни.

В ответ на жалобы региональный департамент транспорта занял оборонительную позицию. Чиновники заявили, что рейсы выполняются практически на 100% по расписанию. По их данным, регулярность выполнения маршрута № 102 за предыдущий месяц составила более 96%, а эти показатели были охарактеризованы как «хорошие» и соответствующие госконтрактам.

В ведомстве объяснили, что незначительные сбои могут быть вызваны дорожными заторами и мелкими техническими неисправностями, добавив, что стопроцентное выполнение графика в современных условиях практически недостижимо. При этом чиновники попросили пассажиров в случае отмены рейса подробно указывать все детали: дату, маршрут, направление, остановку и время.

Аналогичные претензии пассажиры высказывают и в отношении автобуса № 101 «Кострома – Караваево». Однако дептранс и здесь не видит системных проблем, сообщая о регулярности в 97% и интервале движения в 15-20 минут.

