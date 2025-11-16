Жители Павлово-Посадского округа наблюдали в небе 15 загадочных огней

В ночном небе над Павлово-Посадским округом Московской области в ночь на воскресенье, 16 ноября, наблюдалось загадочное и масштабное явление. Как сообщил портал REGIONS, местные жители стали свидетелями пролета 15 неопознанных огненных объектов.

По многочисленным свидетельствам, таинственные светящиеся сферы двигались с ювелирной точностью, выдерживая строгий строительный порядок. Очевидцы подчеркивают, что красные точки появлялись в небе через строго одинаковые промежутки времени, сохраняя равномерную дистанцию между собой, что исключало хаотичное движение.

Происхождение и природа этих объектов остаются неразгаданной тайной. В официальных кругах комментарии пока отсутствуют, что дало почву для активных обсуждений среди жителей. Наиболее популярной версией в социальных сетях стал пролет неопознанных летающих объектов (НЛО). Специалисты пока не берутся однозначно идентифицировать явление, оставляя вопрос о его природе открытым.

