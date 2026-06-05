Робот Светлана совершила почти 3,2 млн звонков пациентам Подмосковья с напоминанием о визите к врачу

Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта - робот Светлана с начала 2026 года совершил почти 3,2 млн звонков пациентам с напоминанием о визите к врачу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Голосовой помощник Светлана за сутки до визита к врачу связывается с пациентом и предлагает подтвердить, отменить или перенести запись», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, данная функция способствует тому, что при отмене освободившееся время становится доступно для других пациентов. Робот помогает жителям вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, отменить или перенести запись. Светлана также напоминает о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства.

Напомним, что звонки осуществляются с номера +7 (498) 550-31-35.

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