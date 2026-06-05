В Мытищах появится новое административное здание

В Мытищах продолжается строительство административного здания, подрядчик ведет монолитные работы на уровне четвертого этажа здания. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь пятиэтажного комплекса составит 8,9 тыс. кв. м, его планируют достроить в 2028 году. Работы проходят в рамках областной госпрограммы, в них задействованы 60 рабочих и четыре единицы техники, установлен башенный кран. Они ведут армирование и монтаж опалубки вертикальных конструкций четвертого этажа, бетонирование монолитных конструкций и другие работы.

В здании обустроят офисные помещения, зал для коллегиальных заседаний, конференц-зал, а также технические и служебные помещения. На территории появятся тротуары, парковочные места, зоны отдыха. В комплексе создадут условия для работы сотрудников судейского корпуса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.