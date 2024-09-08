Жительница Румынии подпирала дверь янтарем стоимостью миллион евро

Пожилая жительница Румынии годами подпирала дверь одним из крупнейших в мире самородков янтаря.

Об уникальной находке сообщает G4media.ro.

Камень весом 3,5 килограмма женщина обнаружила в русле ручья в деревне Кольцы. В течение многих лет она использовала его в хозяйственных нуждах.

Отмечается, что о стоимости янтаря не догадались даже воры, которые однажды проникли в дом старушки.

Когда самородок янтаря перешел по наследству к родственникам румынки, новые владельцы решили, что, возможно, он является ценным. Оказалось, что он стоит миллион евро.

Родственники продали янтарь государству. Теперь он включен в каталог как национальное достояние.

По оценкам специалистов, возраст камня составляет от 38,5 до 70 миллионов лет.

Известно, что Румыния славится залежами янтаря.

Ранее сообщалось, что в Африке нашли один из крупнейших алмазов на Земле в 2492 карата.