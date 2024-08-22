В Африке нашли один из крупнейших алмазов на Земле в 2492 карата

В Lucara Diamond сообщили о находке, но не раскрыли ее стоимость и качество. Новость о камне появилась на официальном сайте канадской горнодобывающей компании в среду, 21 августа.

Алмаз был обнаружен на месторождении Карове в Ботсване (государство в Африке). Добыть его удалось при помощи особой рентгеновской технологии — она позволяет находить и доставать большие камни в целом виде.

В прошлом на этом месторождении уже добывали другие, не менее ценные алмазы. Полюбоваться на это приедет Мокветси Масиси, президент Ботсваны. Весит такой камень размером с ладонь примерно 500 г.

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