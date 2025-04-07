Зима не уйдет: какая погода ожидается в Москве и Московской области на неделе

Похолодание до -8 градусов в ночное время ожидается в Москве и Московской области на неделе с 8 по 11 апреля. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз на неделю

Согласно прогнозу, во вторник ожидается облачность и снег в ночное время. Днем также осадки в виде снега и мокрого снега.

«Местами сильный снег, в отдельных районах налипание мокрого снега. Ночью в столице -4…-2 градуса, днем -1…+1. По области ночью -7…-2, днем -1…+4 градуса. Ветер северо-восточный и северный, 6-11 метров в секунду. Гололедица. Местами возможны снежные заносы», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду, 9 апреля, в столице облачно. Ночью ожидается снег, днем тоже небольшие осадки.

«Температура в ночное время -5…-3, днем -1…+1 градус. В области ночью -8…-3, днем -3…+2 градуса. Ветер западной четверти, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду», — добавил Ильин.

Облачность сохранится и в четверг, 10 апреля. Ночью небольшой снег, днем также небольшие осадки, преимущественно мокрый снег.

Фото: [ freepik.com ]

«Температура в Москве ночью -5…-3, днем +1…+3. По области ночью -8…-3, днем -1…+4. В ночное время ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду, днем — северный, 6-11 метров в секунду», — продолжил синоптик.

В последний рабочий день также облачно и небольшие осадки. Ночью ожидается от -9 до -4 градусов, днем +2…+7. Ветер слабый.

Атмосферное давление

Практически всю неделю показатели атмосферного давления будут ниже нормы. Во вторник оно опустится до 741 миллиметра ртутного столба, что на 19 миллиметров ниже установленной нормы. В среду и четверг давление опустится еще на один миллиметр и дойдет до 740. В последний рабочий день недели оно снова опустится и достигнет 739 миллиметров ртутного столба.

Люди, страдающие диабетом, пониженным артериальным давлением или проблемами с костно-мышечной системой, могут испытывать дискомфорт при падении атмосферного давления. Это состояние проявляется в виде сердечных болей, затрудненного дыхания, сбоев сердечного ритма, утомляемости, повышенной тревожности и снижения концентрации.

Фото: [ freepik.com ]

В свою очередь, повышенное атмосферное давление может негативно сказываться на самочувствии людей с гипертонией, нарушениями метаболизма, а также тех, кто пережил инсульт или инфаркт миокарда.

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