Зима в городе: стал известен прогноз погоды на неделю в Москве и области

Температура до +10 градусов будет держаться на неделе с 14 по 18 октября в Москве и Подмосковье. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Во вторник, по словам эксперта, облачно. Ночью и утром ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

«Температура в столице ночью 0…+2 градуса. Днем небольшой, а местами умеренный дождь. Температура воздуха +5…+7 градусов. В области ночью 2…+3 градуса, днем +3…+8. Ветер южной четверти от 6 до 11 метров в секунду», — отметил Ильин.

Облачная погода с прояснениями ожидается и в среду. Возможен небольшой дождь.

«Ночью в столице +2…+4 градуса, днем +6…+8. В регионе в ночное время 0…+5, днем +4…+9 градусов. Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду», — добавил синоптик.

В четверг, продолжил он, облачно с прояснениями, ночью возможен небольшой дождь, а днем без осадков.

«Ночью +1…+3, днем +5…+7 градусов. В Подмосковье днем преимущественно без осадков. Температура ночью 0…+5, днем +4…+9 градусов. Ветер северной части, 5-10 метров в секунду», — рассказал Ильин.

Последний рабочий день недели пройдет преимущественно без осадков. Температура ночью +1…+6 градусов, днем +6…+11. Ветер западный, 2-7 метров в секунду.

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