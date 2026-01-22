Зимняя охота на дачников: как мошенники используют «брошенную» почту СНТ для обмана

Эксперты сервиса Smart Business Alert (SBA) предупредили о подготовке мошенниками массовых атак на владельцев загородных участков в России. По их данным, была обнаружена утечка информации примерно по 10 тысячам садоводческих товариществ (СНТ), что составляет 9-10% от их общего числа в стране, передает «Лента.ру».

Собранные злоумышленниками данные включают в себя юридические сведения о СНТ: названия, адреса, ИНН, контактные телефоны и адреса электронной почты. Ключевым фактором риска специалисты называют электронную почту: более 90% обнаруженных адресов зарегистрированы на публичных бесплатных сервисах. Это делает их уязвимыми для взлома путем подбора паролей из ранее слитых баз.

Дополнительную опасность представляет тот факт, что многие такие почтовые ящики, официально числящиеся за СНТ, на самом деле не обслуживаются и являются «брошенными». Мошенники могут перерегистрировать их на себя, что позволит им рассылать от имени правления СНТ поддельные уведомления, квитанции и письма с измененными реквизитами для оплаты взносов.

Период для атак выбран не случайно. Как отметил руководитель сервиса SBA Сергей Трухачев, зима и весна, особенно время после новогодних праздников, когда дачники редко бывают на участках, — идеальное время для мошенников.

В такой ситуации снижается вероятность быстрой проверки информации пострадавшими. Эксперты рекомендуют владельцам дачных участков всегда перепроверять любую поступающую информацию, даже с официальных на вид адресов, по альтернативным каналам связи, например, лично обратившись к председателю СНТ.

