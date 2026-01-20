«Маркетплейс» развел женщину на десятки тысяч по хитрой схеме

Жительница Киселевска 37 лет лишилась более 160 тысяч рублей, поверив незнакомцу в мессенджере, который представился менеджером маркетплейса. Инцидент служит наглядным напоминанием о старых, но продолжающих действовать методах интернет-обмана.

Схема работы мошенников была многоступенчатой и рассчитанной на постепенное вовлечение жертвы. Сначала женщине предложили простую задачу — ставить лайки товарам, за что она моментально получила символическое вознаграждение в 300 рублей. Это создало ложное ощущение легких денег и легитимности предложения. На втором этапе ей предложили «помочь продавцам», но уже требуя вложить собственные средства на покупку якобы товаров на площадке, с обещанием высокого процента возврата. В итоге крупные суммы, включая кредитные, были переведены, а вознаграждение не поступило.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество», но возврат средств — процесс сложный и не всегда успешный.

