Знаменитые и богатые, но одинокие — что с ними не так? Шесть самых завидных женихов России

День холостяка отмечается ежегодно 7 августа. Этот неформальный праздник посвящен неженатым мужчинам и известен также как День одиночек или День одиноких сердец. В честь праздника интернет-издание «Подмосковье сегодня» собрало список самых завидных холостяков российского шоу-бизнеса и их истории любви. Подробнее — в материале.

Егор Крид

Егор Крид (Булаткин) — популярный российский исполнитель, известен не только своей музыкальной карьерой, но и насыщенной личной жизнью, которая так и не переросла в семью.

В школьные годы он встречался с Викторией Буркановой, которой посвятил песню. В начале карьеры ему приписывали роман с актрисой Мирославой Карпович, но она опровергла эти слухи, подчеркнув, что их общение было исключительно рабочим. Более продолжительные отношения у Крида были с моделью Дианой Мелисон, но, по ее словам, они распались из-за ревности и измен со стороны Крида.

Около трех лет Крид встречался с певицей Нюшей, но их роман был скрытым. Недолгие отношения связывали его с моделью Ксенией Дели. В финале шоу «Холостяк» Крид выбрал модель Дарью Клюкину, но их отношения не сложились вне проекта. После этого он встречался с блогером Валей Карнавал, но их роман продлился около восьми месяцев. В последние годы Крид признавался, что испытывает трудности в личной жизни и не имеет стабильных отношений.

Тимур Батрутдинов

Тимур Батрутдинов — известный шоумен, который до сих пор не был женат, так как, по его словам, ждет «ту самую». В студенческие годы у Тимура были серьезные отношения с Тамарой Ароновой, которые закончились из-за проблем со здоровьем девушки.

Фото: [ соцсети ]

В 2015 году Батрутдинов участвовал в шоу «Холостяк», где выбрал Дарью Канануху, однако их роман после проекта не получил развития. В финале «Холостяка» также была Галина Ржаксенская, с которой у Тимура сложились дружеские отношения. В 2018 году Батрутдинова видели в компании Алены Шишковой, но он опроверг слухи о романе.

Солистка группы «Город 312» Ая призналась, что у них с Тимуром были близкие отношения, которые со временем прекратились. Сам Батрутдинов говорит, что мечтает о верной и заботливой жене и ребенке.

Николай Басков

Николай — российский эстрадный оперный певец, композитор, народный артист Российской Федерации. В отличие от Егора Крида и Тимура Батрутдинова, был женат. В 2001 году он женился на Светлане Шпигель, дочери своего продюсера Бориса Шпигеля. В этом браке родился сын Бронислав, однако вскоре после рождения ребенка пара развелась.

Фото: [ соцсети ]

В конце 2000-х ходили слухи о помолвке Баскова с моделью Оксаной Федоровой, но до свадьбы дело не дошло, и в 2011 году пара объявила о расставании. В 2012 году у певца завязались отношения с Анастасией Волочковой, которые продлились около года. После расставания с балериной Басков начал встречаться с певицей и продюсером Софией Кальчевой. Их отношения продолжались до 2017 года и, по словам Баскова, носили характер «гостевого брака».

После расставания с Кальчевой в прессе активно обсуждался возможный роман Баскова с Викторией Лопыревой. Летом 2017 года пара даже объявила о предстоящей свадьбе, однако вскоре стало известно об их расставании, хотя они и сохранили дружеские отношения. В 2019 году Басков выражал желание жениться и завести детей, но в 2023 году изменил свое мнение, заявив, что больше не планирует вступать в брак и хочет наслаждаться свободой.

Сергей Бурунов

Актер Сергей Бурунов никогда не был женат, так как, по его словам, ценит искреннюю любовь и избегает краткосрочных связей. В 2019 году сообщалось, что он встречается с женщиной не из киноиндустрии, которую оберегал от публичности. Однако в 2021 году актер заявил об отсутствии возлюбленной.

Фото: [ соцсети ]

В том же 2021 году появились слухи о романе Бурунова с его агентом Анастасией Сайфулиной, после их совместного появления на фестивале «Кинотавр». Пресса писала, что они жили в одном номере и вели себя как пара, но ни Бурунов, ни Сайфулина эти слухи не подтвердили. В конце 2023 года блогер Ида Галич упомянула в своем шоу о кратковременном романе с Сергеем Буруновым. Сейчас у Бурунова роман с предпринимательницей Екатериной Леви, полагают фанаты, сам актер никак не комментировал слухи об отношениях.

Дима Билан

Дима Билан — известный артист, певец, который также ни разу не был женат и не имеет детей. В начале своей карьеры Билану приписывали роман с Анастасией Винокур, ходили слухи о скорой свадьбе, но отношения закончились расставанием. Затем последовал продолжительный роман с моделью Еленой Кулецкой, который длился около четырех лет. После победы на «Евровидении» в 2008 году Билан обещал жениться на Елене, однако до свадьбы дело не дошло.

Фото: [ соцсети ]

Также у певца были непродолжительные отношения с Юлией Волковой, экс-солисткой группы «Тату». Пресса приписывала Билану романы с Юлианой Крыловой и Дарьей Клюкиной, но подтверждений этим связям нет.

В 2019 году Билан рассказал о трагическом эпизоде из своей жизни: его избранница была беременна, но потеряла ребенка. В своих интервью певец признавался, что неудачи в личной жизни преследуют его с юности, объясняя это высокими требованиями к потенциальной партнерше.

Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев с 2008 по 2012 год состоял в отношениях с Лерой Кудрявцевой, с которой после разрыва остался в дружеских отношениях. После расставания ему приписывали роман с Сантой Димопулос, но Сергей опроверг эти слухи. В 2015 году певец обмолвился о наличии любимой девушки, не связанной с шоу-бизнесом, но ее имя так и не назвал.

Фото: [ соцсети ]

В 2016 году публика узнала о сыне Лазарева, Никите. При этом имя матери ребенка до сих пор остается тайной. В 2019 году в телешоу «Секрет на миллион» певец признался, что у него родилась дочь Аня. А в интервью 2023 года Лазарев рассказал, что не стремится к браку, так как считает, что институт брака может создавать ненужные рамки в отношениях.

Ранее стало известно, что телеведущий Дмитрий Дибров воюет за виллу на Рублевке и троих детей с женой-изменщицей.