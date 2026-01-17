«Золотой» мираж: расследование вокруг Trump Mobile T1 и его 600 тысяч фантомных покупателей

Скандальная история со смартфоном Trump Mobile T1, анонсированным еще в июне, получает новые повороты. Несмотря на активную рекламу и сбор стодолларовых депозитов, устройство так и не появилось в продаже. При этом в информационное поле попали данные о почти 600 тысячах его предзаказов, которые теперь подвергаются жесткой проверке.

Как выяснило издание The Verge, источником впечатляющей цифры стал рядовой пост в социальных сетях, опубликованный в декабре. Эта неподтвержденная информация была позже растиражирована другими пользователями и даже официальными источниками, включая пресс-службу губернатора Калифорнии. Однако никаких официальных данных, подтверждающих такой объем реальных предзаказов, не существует.

Ситуацию усугубляет то, что у специалистов и регуляторов нет доказательств физического существования самого аппарата. Американские политики уже обратились с требованием проверить проект на предмет обманных маркетинговых практик. Одним из поводов стал отказ от первоначального обещания наладить производство в США — эксперты единодушно заявляют, что сборка смартфона с заявленными характеристиками на американских заводах технически невозможна.

Несмотря на запущенную FTC проверку, многие наблюдатели скептически оценивают перспективы серьезных последствий для инициаторов проекта. Таким образом, Trump Mobile T1 пока остаесь медийным феноменом, чья реальная популярность среди покупателей не имеет документальных подтверждений.

Ранее сообщалось, что инсайдер Проссер раскрыл детали дизайна и функций будущего iPhone 18 Pro.