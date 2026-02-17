«Зонтик» вместо скальпеля: в Ухте собирают деньги на спасение девочки с пороком сердца

В Ухте объявлен благотворительный сбор средств для семилетней Арины, у которой диагностирован врожденный порок сердца. Девочке требуется срочная помощь в приобретении жизненно важного медицинского изделия стоимостью 321 600 рублей. Операция запланирована на весну 2026 года.

У маленькой жительницы Ухты выявлен дефект межпредсердной перегородки — отверстие размером около 7 мм. Из-за этой патологии часть крови, обогащенной кислородом, вместо того чтобы поступать к органам, возвращается обратно в легкие. Сердце ребенка работает с критической перегрузкой, перекачивая почти вдвое больший объем крови. Врачи отмечают нарастающие признаки сердечной недостаточности.

Медики планируют провести щадящее вмешательство без открытой операции. Закрыть дефект предполагается специальным устройством — окклюдером, который напоминает «зонтик». Он вводится через небольшой прокол и раскрывается внутри сердца, навсегда перекрывая отверстие. Такой метод позволяет снизить риски и сократить период восстановления ребенка.

Для семьи, где воспитываются двое детей, сумма в 321 600 рублей является неподъемной в преддверии госпитализации. Благотворительный фонд «Спасение» открыл сбор на официальном сайте. Подробная информация о девочке и подтверждающие медицинские документы размещены на странице фонда.

