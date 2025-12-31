Зоопсихолог назвал главные опасности Нового года для кошек и собак

Новогоднее веселье может обернуться серьезным стрессом и опасностью для домашних животных. В преддверии праздников зоопсихолог Ярослав Петренко рассказал, как защитить питомцев и предупредить распространенные угрозы.

Эксперт подчеркнул, что для минимизации тревожности животного из-за шумных гостей крайне важно заранее подготовить для него спокойное убежище. Он пояснил, что лучше всего выделить отдельную комнату или изолированный уголок, который будет тихим, теплым и уютным. В этом безопасном пространстве должны находиться лежанка, миски с водой и едой, а также любимые игрушки питомца. Петренко также рекомендовал ограничить доступ гостей к этому месту.

Особое внимание зоопсихолог уделил украшениям. Он перечислил тройку самых популярных и опасных предметов. Первыми он назвал стеклянные игрушки, осколки которых могут нанести серьезные травмы. Во-вторых, это дождик и мишура: блестящие нити часто проглатываются кошками, что приводит к закупорке кишечника. Третью позицию занял искусственный снег, содержащий токсичные химические вещества, вызывающие отравление. Специалист посоветовал заменить эти украшения на безопасные альтернативы, такие как игрушки из дерева или мягкого пластика, а также бумажные гирлянды, размещенные вне досягаемости животного.

Кроме того, Петренко обратил внимание на риски, связанные с праздничным столом. Он отметил, что люди часто угощают животных опасными лакомствами, забывая о рисках. По его словам, многие человеческие продукты, включая шоколад, орехи, виноград, лук и чеснок, способны вызывать у питомцев серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до летального исхода.

Эксперт заключил, что забота и предусмотрительность хозяина являются залогом того, что кошка или собака переживут праздник спокойно и без вреда для здоровья.

Ранее сообщалось, что визит Деда Мороза в Москве подорожал до цены иномарки.