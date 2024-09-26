Зубастая опасность: россияне в Египте засняли на видео акулу — она плавала почти вместе с туристами
Российские туристы в Египте опровергли информацию об акуле рядом с отелем
Фото: [unsplash.com]
Российские туристы, отдыхающие в Египте, выложили в соцсети видео с акулой, плавающей недалеко от пляжа отеля. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» узнал у других постояльцев об обстановке в комплексе отдыха.
По словам автора ролика, акулу заметили вблизи отеля Reef Oasis Blue Bay, он находится в Шарм-эль-Шейхе. После происшествия постояльцев попросили не заплывать за буйки, сообщили туристы, разместившие видео.
Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» связался с другими отдыхающими в отеле. Они не подтвердили наличие акул возле пляжа, добавив, что обстановка в комплексе спокойная.
«Мы отдыхаем с мужем. Я ничего про акул не слышала и тем более не видела. Вообще, на понтоне постоянно находятся несколько спасателей, которые следят за обстановкой, чтобы никто не заплывал за буйки, и по необходимости помогают отдыхающим в море», — отметила одна из постоялиц отеля.
Другая россиянка, отдыхающая в Шарм-эль-Шейхе, тоже рассказала, что не видела акул и не слышала про них ничего.
«Если они и есть, но только китовые, они не опасны для человека», — добавила туристка.
Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе не подтвердила информацию об акулах у берегов Египта.
Президент Союза туристических агентов Сергей Голов также сообщил корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что ежедневно получает сводки, и в последние три дня ничего подобного не происходило.
Ранее стало известно, куда россияне отправятся отдыхать на новогодних каникулах.