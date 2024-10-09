Зверская расправа в Тольятти: 13-летняя школьница зарезала младших сестер и ушла гулять в парк, смеясь в трубку матери

Следователи СУ СК РФ по Самарской области разбираются в обстоятельствах трагедии, которая произошла в Тольятти 8 октября. Изрезанные тела двух девочек 2 и 5 лет были найдены на балконе многоквартирного дома в Комсомольском районе — убийство могла совершить их старшая сестра. Почему школьница пошла на такое зверство — в материале «Подмосковье сегодня».

Хронология событий

Тольятти известен как автомобильная столица России, но 8 октября город приобрел совершенно другую славу. 10-летняя школьница вернулась домой, в квартиру на улице Лизы Чайкиной в Комсомольском районе, и обнаружила на балконе окровавленные труппы младших сестренок. Им было 2 и 5 лет. Родителей дома не было, как и старшей сестры девочек — 13-летней школьницы, именно ее следователи проверяют на причастность к убийству. После зверской расправы, предположительно, девочка отправилась в парк возле дома.

Когда мать связалась с дочерью и спросила, знает ли она о трагедии дома, школьница ответила: «Это я! Ахахах», пишет Baza. Официального подтверждения информации о признании школьницы нет.

Семья, в которой произошло убийство

В день убийства в семье из Тольятти уже было неспокойно. 41-летняя Ирина, мама 13-летней школьницы, сейчас находится в декрете, ранее она работала воспитателем в детском саду. У женщины трое родных дочек 10, 13 и 18 лет, их отец проходит службу в зоне СВО. Сейчас Ирина живет с 32-летний Юрием, убитые девочки были его детьми. 18-летняя дочь женщины уже съехала от родителей, а четыре несовершеннолетних девочки проживали в квартире в Комсомольском районе. SHOT пишет, что к неродным дочкам отчим относился как к своим.

Фото: [ freepik.com ]

Соседи никогда не видели, чтобы в семье ругались или кричали на детей. Девочки были хорошо одеты, часто гуляли за ручку с родителями в парке. Семья не состояла на учете, но между собой Ирина и Юрий, вероятно, скандалили. Очередная развязка как раз пришлась на день трагедии.

Накануне Ирина поругалась с возлюбленным из-за его измен и выгнала мужчину из дома. На эмоциях женщина написала на Юрия заявление о незаконном проникновении в жилище — предположительно, он ворвался в квартиру и избил ее. Вскоре пара помирилась, но их все равно вызвали на допрос в полицию. В день, когда Ирина объяснялась, почему написала заявление на сожителя, и были убиты две младшие дочки.

Расследование убийства

По факту убийства двух малолетних лиц СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело. Следователи сообщили, что убитые девочки были найдены с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища. На причастность к совершению преступления проверяется 13-летняя сестра погибших. Девочку поместили в психиатрический стационар для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

По информации SHOT, признаки психического расстройства у школьницы появились раньше зверского убийства — несколько лет назад. Девочка работала с психологами, но на учете в психоневрологическом диспансере не стояла. Проблем с дисциплиной или учебой у ребенка не было. В школе девочка вместе с другими учениками проходила тестирование, ничего критичного в ее ответах педагоги не нашли, хотя некоторые из них вызвали тревожность.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Самарской области. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин также запросил доклад о расследовании убийства — ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото: [ Следственный комитет Российской Федерации ]

Почему 13-летняя школьница схватилась за нож

В семье из Тольятти происходили не только скандалы. Вероятно, отчим 13-летней школьницы проявлял домашнее насилие по отношению к ее маме. Девочка невзлюбила Юрия и просила маму уйти от него, но та не уходила.

В день, когда Ирина и Юрий отправились в полицию разбираться с очередным скандалом, школьница зарезала младших сестер, родных дочек отчима от первого брака, потому что не хотела, чтобы ее мать мирилась с возлюбленным.

Истинные причины и виновников убийства предстоит установить следователям.

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