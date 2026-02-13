Звезде «Пацанов» Эрин Мориарти грозят смертельные осложнения: врачи рассказали, что происходит с актрисой

Актриса Эрин Мориарти может умереть в случае тяжелых осложнений при болезни Грейвса. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Татьяна Губина.

Пользователи соцсетей активно обсуждают, как заметно изменилась внешность Эрин Мориарти, известной по роли Старлайт в сериале «Пацаны». В июне 2025 года актриса сообщила, что у нее диагностировали болезнь Грейвса — аутоиммунное заболевание, при котором щитовидная железа вырабатывает избыточное количество гормонов. Это состояние может существенно влиять как на самочувствие, так и на внешность человека.

Мориарти рассказала, что долгое время не осознавала серьезность проблемы. Она считала, что ее состояние связано с усталостью и постоянным стрессом, и лишь со временем поняла, что ей необходима помощь, поскольку так жить дальше было невозможно. Болезнь Грейвса сопровождается такими симптомами, как учащенное сердцебиение, резкая потеря веса, тремор рук, повышенная утомляемость и нарушения зрения. Как отметил врач Губина, болезнь Грейвса в большинстве случаев поддается лечению (медикаментозная терапия, радиойод, реже операция).

«При контроле гормонов люди живут полноценной жизнью и продолжают работать, в том числе в кино. Летальный исход возможен только при тяжелых осложнениях и отсутствии лечения [например, тиреотоксический криз], но при современной терапии это редкость», — заключила Губина.

Ранее стало известно, что происходит с тарифами ЖКХ.