Звезды предупреждают: Раков и Скорпионов ждут серьезные проблемы со здоровьем в ближайшие дни

Ракам, Девам и Скорпионам в период с 7 по 13 июля следует уделить особое внимание своему здоровью, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» астролог Майя Королева.

Эксперт отметила, что Раки могут испытывать чрезмерную эмоциональную нагрузку, которая непременно отразится на здоровье и может испортить планы.

«Это может сказаться на физическом состоянии, поэтому важно уделять время релаксации и сбалансированному питанию», — пояснила астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Девы, известные своей заботой о здоровье, могут столкнуться с излишним стрессом на работе, что потребует дополнительного внимания к своему психологическому и физическому благополучию, продолжила эксперт.

«А Скорпионам стоит следить за своим иммунитетом, так как в это время вероятны сезонные заболевания. Важно не забывать о профилактике и умеренных физических нагрузках», — заключила Королева.

Ранее стало известно, что сильные магнитные бури атакуют Землю в июле.