Звонок Трампа Путину — фейк, но будущий президент США не закроет глаза на украинский конфликт: как может закончиться СВО

После победы на президентских выборах в США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, пишет The Washington Post. Американский политик занял активную позицию и не собирается закрывать глаза на российско-украинский кризис, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Георгий Федоров.

Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг публикацию американской газеты — контактов между политиками пока что не планируется. Федоров предположил, что в течение ближайших месяцев, пока формируется администрация 47-го президента Америки, Трамп все-таки хочет услышать позицию главы российского государства по украинскому вопросу. Он также провел разговор с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

После инаугурации, запланированной на 20 января, республиканец может предложить и продвинуть удачный для себя сценарий урегулирования конфликта на Украине, что станет для него большим плюсом, считает политолог.

«Я бы пока со сдержанным оптимизмом относился, потому что пока что ничего хорошего от США ждать нам не следует — никаких предложений такого характера, который бы нас устраивал. Но в будущем будет видно», — заключил эксперт.

Ранее депутаты Верховной рады начали открыто призывать Зеленского к диалогу с Москвой.