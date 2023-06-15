Подмосковные долголеты с размахом отметили юбилей Ушинского и день рождения пионерии

В Видном состоялся подмосковный арт-фестиваль «Опять за партой». В нем приняли участие представители движения «Активное долголетие» из 20 городских округов.

Фестиваль прошел в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье» и был посвящен двум знаменательным датам — 200-летию со дня рождения педагога Константина Ушинского и 101-й годовщине образования пионерской организации.

Организаторы подготовили интересную и разнообразную программу. На площадках фестиваля проходили открытые уроки домашнего рукоделия, можно было включиться в занятия по выжиганию, раскраске персонажей из любимых мультфильмов и, как в детстве, прокатиться на колесе обозрения и угоститься мороженым. В завершение праздника состоялся концерт творческих коллективов Ленинского городского округа.

Ранее мы сообщали, что в Одинцове прошел первый подмосковный фестиваль для моделей «50+».