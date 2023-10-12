Благоустройство лесопарка «Загорское море» продолжается в Сергиевом Посаде. Как сообщили в Минблагоустройства Подмосковья, работы проводятся в рамках программы «Парки в лесу».

Площадь территории, которую приведут в порядок, составляет пятьдесят гектаров. Здесь проведут санитарные работы в лесу, обустроят дорогу, лыжную трассу и тропинки. Также в лесопарке появятся зоны для тихого отдыха, качели, площадка для занятий воркаутом. На территории оборудуют видеонаблюдение и освещение.

Сейчас специалисты занимаются обустройством покрытий, очисткой территории, устройством инженерной инфраструктуры. Завершить благоустройство планируется в следующем году.

«Лесопарк «Загорское море» пользуется большой популярностью не только среди жителей Подмосковья, но и среди жителей столицы, которые регулярно приезжают на пляж возле озера», - отметил глава министерства Михаил Хайкин.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что минувшим летом регион посетили около восьми миллионов туристов.