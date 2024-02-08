Более 1,8 тысячи километров железной дороги расчистили от снега в Подмосковье
Фото: [МЖД]
На железной дороге в Подмосковье с начала мощного снегопада очистили свыше 1,8 тысячи километров пути. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
Меньше чем за сутки рабочие убрали и вывезли почти девяносто шесть тысяч кубометров снега. Работа продолжается — сейчас на ж/д инфраструктуре трудятся 2,3 тысячи рабочих, задействовано девяносто единиц техники.
На Московской железной дороге действует штаб, который координирует работу по ликвидации последствий снегопада. В случае необходимости число рабочих и спецтехники увеличат.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал водителей и пешеходов быть внимательнее в связи с мощным снегопадом.