Более 1,8 тысячи километров железной дороги расчистили от снега в Подмосковье

На железной дороге в Подмосковье с начала мощного снегопада очистили свыше 1,8 тысячи километров пути. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

Меньше чем за сутки рабочие убрали и вывезли почти девяносто шесть тысяч кубометров снега. Работа продолжается — сейчас на ж/д инфраструктуре трудятся 2,3 тысячи рабочих, задействовано девяносто единиц техники.

На Московской железной дороге действует штаб, который координирует работу по ликвидации последствий снегопада. В случае необходимости число рабочих и спецтехники увеличат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал водителей и пешеходов быть внимательнее в связи с мощным снегопадом.