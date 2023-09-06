Дополнительную подсветку оборудовали еще на 200 пешеходных переходах Подмосковья в рамках нацпроекта. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Благодаря подсветке улучшается видимость перехода и подхода к нему. Таким образом, повышается уровень безопасности пешеходов в вечерние и ночные часы, а также в непогоду.

Работы провели в населенных пунктах Одинцово, Орехово-Зуево, Богородского округа, Сергиева Посада, Долгопрудного, Луховиц, Дзержинского, Зарайска, Каширы и других муниципалитетов.

Впервые подсветку на пешеходных переходах оборудовали в 2019 году. Сейчас в области насчитывается около четырех тысяч таких переходов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил важность федеральной поддержки в развитии транспорта в Подмосковье.