Два надземных пешеходных перехода начали строить в Мытищах в рамках реконструкции Афанасовского шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Объекты возводят в районе Дмитровского шоссе. Сейчас здесь устанавливают пробные сваи под опоры. Помимо этого, на примыкании к шоссе продолжают строить съезд №1.

Реконструкция проводится на участке протяженностью более двух километров от примыкания к Дмитровскому шоссе до примыкания к развязке в составе автодороги «Виноградово – Болтино – Тарасовка».

Завершение работ запланировано на следующий октябрь. Реализация проекта позволит связать Дмитровское и Ярославское шоссе и улучшить транспортную доступность жилых кварталов Мытищ.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев заявил, что задачей властей является обеспечение транспортного обслуживания на более высоком уровне