Два с половиной миллиарда рублей предусмотрели на благоустройство парков в Подмосковье в этом году, сообщили в Мособлдуме. Из них один миллиард – из федерального бюджета, 620 миллионов – из областного, 860 миллионов – из муниципальных.

Отмечается, что работы проведут на территориях десяти объектов в Долгопрудном, Домодедово, Егорьевске, Лосино-Петровском, Павловском Посаде, Подольске, Раменском, Ступино, Красногорске, Химках.

За первые шесть месяцев текущего года парки региона посетили около тридцати пяти миллионов человек. Этот показатель на шесть миллионов превышает результат прошлого года за тот же период.

«Увеличение посещаемости говорит о том, что нашим жителям нравятся благоустроенные парки, они активно пользуются ими, – отметил председатель профильного комитета Мособлдумы Игорь Коханый.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Ступино близится к завершению благоустройство в центральном парке.