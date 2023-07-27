Еще два корпуса начинают возводить в ЖК «Рублевский Квартал» в Одинцово

Два новых корпуса, рассчитанных на шестьсот пятьдесят две квартиры, построят в составе жилого комплекса «Рублевский Квартал» Одинцовского городского округа. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилполитики.

Отмечается, что группа компаний «Самолет» уже получила соответствующее разрешение от ведомства. В двух многосекционных корпусах от 9 до 12 этажей и приватными дворами с многоярусным озеленением запроектирована суммарная жилая площадь более тридцати одной тысячи квадратных метров. Покупатели смогут выбрать среди большого ассортимента планировок — от компактных студий площадью до семейных четырехкомнатных квартир с евро-планировкой.

Ожидается, что возведение этих объектов станет третьем этапом первой очереди строительства жилого комплекса. Каждый корпус нового этапа формирует урбан-блок с огороженным приватным двором, закрытым от проезда автомобилей. Во дворах обустроят детские и спортивные площадки, а также зеленые лаунж-зоны для отдыха взрослых.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в течение этого года права дольщиков Подмосковья полностью восстановят.