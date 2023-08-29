Еще один дорожный участок начали ремонтировать в Подольске по нацпроекту

Еще один дорожный участок начали ремонтировать в Подольске в рамках нацпроекта, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Это участок от деревни Поливаново до СНТ «Березка».

Дорога ведет к местам социального притяжения – усадьбе, теннисной школе, детскому лагерю, церквям. Проведение ремонта сделает проезд по ней более удобным для шести тысяч автовладельцев.

Всего в муниципалитете с начала ремонтного сезона обновили почти семь километров покрытия на участках региональной дорожной сети. Это семь улиц в черте города, а также участок от Беляевской до поворота на Садовую в Дубровицах и подъездная дорога к Молодежному.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность федеральной поддержки в развитии транспорта в Подмосковье.