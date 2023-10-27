Григорий Артамонов стал врио главы Подольска

Бывший глава подмосковного Чехова Григорий Артамонов был назначен на пост временно исполняющего обязанности главы Подольска. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областное Министерство территориальной политики.

Отмечается, что Артамонов руководил Чеховом более трех лет. В четверг он досрочно прекратил свои полномочия главы муниципалитета.

В пятницу муниципальный Совет депутатов Подольска принял решение о назначении Артамонова врио главы городского округа.

Артамонов в соцсетях обратился к жителям Чехова и сообщил о своем уходе с поста главы муниципалитета. Он также подвел итоги своей работы на посту руководителя округа и выразил жителям благодарность за поддержку и доверие.

«Наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев доверил мне новое направление (...). Я благодарю каждого жителя за неравнодушие, за советы и предложения по развитию округа», - написал Артамонов.

Экс-глава Подольска Дмитрий Жариков скончался десятого октября. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования в связи с его смертью.