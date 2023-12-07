Крупный кластер на 20 тысяч жителей появится в Подмосковье

Крупный жилой кластер на 20 тысяч жителей планируется создать на северо-востоке Подмосковья, сообщили в Министерстве жилполитики региона. Площадь объекта составит боле 645 гектаров.

Соответствующий договор был подписан министерством и Группой «Самолет». В рамках проекта в Пушкино планируется построить коттеджи, таунхаусы, многоквартирные дома высотой не более четырех этажей.

К 2035 году планируется возвести частные дома на 409 тысяч квадратных метров, МКД на 371 тысячу квадратных метров, таунхаусы на 99 тысяч квадратных метров.

Помимо этого, проект подразумевает строительство на территории кластера образовательных, спортивных, медицинских учреждений. В планах — открытие нескольких детсадов на 1,6 тысячи мест, школ на 3,3 тысячи мест, поликлиники на 435 посещений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как дольщиков в регионе обеспечивают жильем.