Основные работы по благоустройству завершились в Раменском

В Министерстве благоустройства Подмосковья сообщили о завершении основных работ на территориях Раменского. В ведомстве отметили, что за пять лет в округе привели в порядок крупные объекты.

«Создание современных и удобных условий для передвижения в этом ключевом транспортном узле является нашим приоритетом», - подчеркнул глава министерства Михаил Хайкин.

В 2019 году благоустроили набережную прудов «Чернавка». На территории обустроили экотропы, оборудовали освещение. В 2021 году привели в порядок мемориал воинской славы — было полностью заменено плиточное покрытие, оборудовано новое освещение, проведено озеленение. В 2021-м благоустроили и территорию поселка Новохаритоновское — уложили плитку, установили лавочки, обустроили сквер, оборудовали освещение и видеонаблюдение.

В период с 2021 года по текущий благоустраивали территорию усадьбы «Раменское». Ее разделили на функциональные зоны, обустроили тропинки и аллеи, проложили экотропу, оборудовали места для проведения массовых мероприятий и ярмарок, установили детские и спортивные площадки.

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарков в Подмосковье.