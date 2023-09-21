Остекление восстанавливают в окнах дома в Балашихе

В Балашихе в окнах многоэтажки, которая пострадала в результате взрыва газа в соседнем жилом доме, проводят работы по восстановлению остекления. Об этом сообщает РИАМО.

По словам руководителя отдела благоустройства УК «Квартал» Татьяны Гордейчук, работники организации со вчерашнего дня проводят поквартирный обход и узнают, где требуется помощь.

«На данный момент, если есть большие повреждения пластиковых стеклопакетов, их закрывают полиэтиленом, чтобы закрыть тепловой контур», – рассказала она.

В первую очередь, остекление меняют в деревянных рамах. Лоджиями займутся позже. Также должен прибыть замерщик для пластиковых стеклопакетов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел оперативный штаб на месте взрыва в Балашихе.