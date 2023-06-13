Новое уличное освещение появится на 173 объектах в Подмосковье в этом году

В этом году в Подмосковье в рамках программы «Светлый город» оборудуют новое освещение на 173 объектах. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства региона.

«Мы ежегодно создаем новую световую среду на наших улицах, скверах, других общественных пространствах для комфортного и безопасного передвижения жителей в темное время суток», - отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

В частности, освещением оборудуют 168 дорожных участков и территории пяти скверов. В общей сложности установят более 6,9 тысячи светильников, почти 3,7 тысячи опор освещения и около двухсот километров линий освещения.

Места для установки светильников определили с учетом пожеланий жителей, которые принимали участие в соответствующем голосовании на «Доброделе» в прошлом году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что жители области видят позитивные изменения в муниципалитетах.