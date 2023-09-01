Под строительство подмосковных школ и детсадов с начала года передано более 20 гектаров земли

Министерством имущественных отношений Московской области с начала 2023 года передано 11 земельных участков общей площадью более 20 гектаров под строительство образовательных и дошкольных учреждений.

Как отмечает глава ведомства Наталья Адигамова, социальным объектам в регионе уделяется особое внимание, для строительства которых предоставляются земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. На 11 переданных участках общей площадью более 20 гектаров планируется строительство новых современных учреждений для детей или возведение таких объектов уже на завершающей стадии.

За последние годы в Подмосковье построено несколько сотен зданий для учреждений образования — это детские сады и школы. Потребность в них постоянно растет в связи со строительством жилищных объектов и рождением новых жителей региона.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе прозвучал первый звонок в школе, восстановленной подмосковными специалистами.