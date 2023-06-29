Работы по благоустройству стартовали в Томилинском лесопарке в Люберцах. При разработке концепции были учтены пожелания местных жителей, отметили в Минблагоустройства Подмосковья.

«Обратная связь от жителей – это важная составляющая соучаствующего проектирования. Диалог необходим, потому что нам важно знать мнение людей о территориях, которые мы благоустраиваем, ведь пользоваться результатом работ будут именно они», - сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

В этом году на территории лесопарка обустроят участок «Тропы здоровья», установят скамейки, оборудуют площадки для наблюдения за птицами. Также здесь появятся игровые площадки, спортивные маршруты, зоны отдыха, площадка для выгула собак. Вдоль основных маршрутов оборудуют освещение и видеонаблюдение.

Сейчас на территории проводятся подготовительные работы. Также ведутся работы по организации дорожно-тропиночной сети.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ходе благоустройства общественных пространств в Верее.