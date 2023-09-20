Региональные дороги отремонтировали в Пушкино по нацпроекту

Ремонтные работы завершились на региональных дорогах Пушкино, они проводились в рамках нацпроекта. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

В общей сложности в муниципалитете в этом сезоне привели в порядок шесть дорожных участков, обновив девять километров покрытия.

Так, ремонт провели на участке от Старого Ярославского шоссе до улицы Энтузиастов. Привели в порядок и Солнечную улицу в микрорайоне Мамонтовка.

Покрытие обновили на подъездной дороге к деревне Мураново, где расположена Усадьба Мураново. По итогам голосования жителей на «Доброделе» отремонтировали три участка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил внимательно относиться к обращениям жителей на «Доброделе».