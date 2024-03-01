Региональные дороги привели в порядок в пяти округах Подмосковья

На региональных дорогах в пяти муниципалитетах Подмосковья провели работы по приведению участков в нормативное состояние. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, сотрудники «Мосавтодора» устранили подтопление на Профессиональной улице в Дмитрове, отремонтировали освещение на улице Новоселки Слободка в Ивантеевке, ликвидировали ямы в селе Аннино в Серебряных Прудах.

Также на Центральной улице в Горбово под Рузой заменили поврежденный дорожный знак, а на улице Ленина в Озерах привели в порядок светофорный объект, который не работал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ноябре текущего года планируется запустить движение по автомобильной дороге М-5 «Урал».