Ремонтные работы продолжаются на дорогах Чехова в рамках нацпроекта

Ремонтные работы продолжаются на региональных дорогах Чехова в рамках нацпроекта, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Сейчас проводится фрезерование покрытия на участке от деревни Пешково до трассы А-108 у деревни Плешкино.

В ходе ремонта планируется заменить покрытие на четырех километрах. Это позволит повысить качество проезда для четырех тысяч автовладельцев.

Помимо этого, завершилась укладка шести километров покрытия на участке дороги «Дубна – Стремилово». Он связывает деревню Булычево и село Дубна.

В общей сложности, по нацпроекту в муниципалитете приведут в порядок шесть дорожных участков региональной сети. Их общая протяженность составляет около двадцати пяти километров.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с запуском МЦД-3.