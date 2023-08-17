Ремонтные работы стартовали на улице Чугунова в Раменском в рамках нацпроекта, сообщили в Минтрансе Подмосковья. На участке планируется обновить почти четыре с половиной километра покрытия.

По дороге можно доехать до образовательных, культурных, социальных, спортивных и медицинских учреждений. Также дорога ведет до железнодорожной станции «Фабричная». Каждый день участком пользуются около девяти тысяч автовладельцев.

В ходе ремонта на дороге не только обновят покрытие, но также укрепят обочины и нанесут разметку.

В целом в муниципалитете по нацпроекту в этом году проведут ремонт на 14 участках региональной дорожной сети общей протяженностью более 50 километров.

Ранее сообщалось о запуске МЦД-3. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил важность реализации этого проекта для жителей Подмосковья.