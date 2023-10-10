Семь с половиной километров покрытия обновили на региональных дорогах Павловского Посада

Около семи с половиной километров покрытия обновили на региональных дорогах Павловского Посада. Работы были проведены в рамках нацпроекта, рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Так, отремонтировали участки улиц Новая, Дорожная и Кирова в поселке Большие Дворы. Привели в порядок участок, ведущий к Павловскому Посаду, по которому также можно выехать на трассы М-7 и М-12.

Помимо этого, в муниципалитете отремонтировали все запланированные на этот год муниципальные дороги. В общей сложности, работы провели на двенадцати участках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева, где была проведена реконструкция.