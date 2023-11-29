Шесть мостовых сооружений капитально отремонтировали в Подмосковье, сообщили в Минтрансе региона. Работы провели на участках региональных дорог в шести муниципалитетах в рамках нацпроекта.

Отмечается, что в Серебряных Прудах, Орехово-Зуево и Егорьевске старые конструкции полностью демонтировали и построили новые сооружения — мосты через реки Осетр и Вырка, а также также путепровод у деревни Ширяевская.

Капитально отремонтировали мост через Песочную в Истре, путепровод на улице Пушкина в Серпухове, мостовой переход через Нару в Наро-Фоминске.

Сейчас в Подмосковье продолжаются ремонтные работы еще на семи мостах, добавили в министерстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что с января в регионе отремонтировали две тысячи километров дорог.