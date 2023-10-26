Сорок семь дорожных участков отремонтировали в Люберцах в рамках текущего сезона, сообщили в областном Минтрансе. В общей сложности в муниципалитете обновили свыше 54 километров покрытия.

По нацпроекту в муниципалитете провели работы на одиннадцати региональных дорогах, отремонтировав 29 километров покрытия, в том числе на участке дороги «Москва — Жуковский». Помимо этого, в городском округе отремонтировали 36 муниципальных дорог.

По результатам голосования на «Доброделе» работы провели на участке дороги в деревне Мотяково возле территории Промзоны и садового товарищества «Мотяково».

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил важность работы по развитию транспортной сферы.