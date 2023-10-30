Тридцать шестой маршрут до Лунево отменят в Химках

Тридцать шестой автобусный маршрут, который следует от станции «Сходня» до поселка Лунево, отменят в Химках. Об этом предупредили в подмосковном Минтрансе.

Маршрут перестанет действовать с первого ноября. Для пассажиров доступен альтернативный маршрут №35 «Химки (ст. Сходня) — Перепечинское кладбище».

Для удобства граждан на тридцать пятом маршруте увеличат число рейсов и автобусов. Так, на нем будут работать четыре автобуса большого класса. Они будут выполнять пятьдесят пять рейсов в сутки. Первый будет отправляться от Перепечинского кладбища в 07:02, последний рейс — от станции МЦД «Сходня» в 22:50.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу транспортной развязки на Дмитровском шоссе.