Установка детских площадок в рамках программы губернатора завершается в Подмосковье, сообщили в Минблагоустройства региона. В муниципалитетах установили 122 комплекса из 132 запланированных на текущий год.

«На этой неделе откроем еще 17. Оставшиеся – завершим и откроем в ближайшее время», - рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Площадь комплексов составляет 300 или 450 квадратных метров. В этом году в округах устанавливали тематические площадки – «Физика», «География», «Космос» и другие.

Все площадки оборудуют ударопоглощающим покрытием. По периметру устанавливают ограждения. Также комплексы оборудуют освещением и видеонаблюдением.

Из недавно установленных площадок к системе «Безопасный регион» подключили 51 комплекс. Оставшиеся 81 подключат до середины текущего месяца.

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству лесопарков.