В Химках близится к завершению капремонт кадетского корпуса, расположенного в микрорайоне Сходня. Сейчас степень готовности объекта превышает 85%, сообщили в Минстрое Подмосковья.

Здание площадью почти две с половиной тысячи квадратных метров было построено в 1961 году и нуждалось в ремонте. Работы стартовали в рамках программы «Модернизация систем школьного образования».

На объекте оборудуют освещение и сигнализацию, благоустраивают прилегающую территорию, устанавливают ограждения и бордюры. До 20 августа кабинеты будут оснащены современным оборудованием. Открыть корпус после ремонта планируется в День знаний.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно капитально ремонтируют более 60 школ.