В Мытищах возводится комфортабельный жилой комплекс
Фото: [ГК «Гранель»]
Продолжается возведение жилого комплекса «Императорские Мытищи» на Осташковском шоссе. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В настоящее время застройщик ГК «Гранель» возвел 16 домов. На первых этажах разместились торговые точки, парикмахерские, прачечные и другие объекты бытового назначения. Тем временем, в 6-этажном корпусе № 2 на 455 квартир начались отделочные работы. Строители заверяют, что все идет по плану, и дом будет сдан в срок в первом квартале 2024 года.
Жители микрорайона с нетерпением ждут открытия детского сада на 320 мест. Здесь застройщик вышел на финишную прямую. В августе важнейший социальный объект будет готов к приему малышей. Кроме того, активно возводится и школа, которая в сентябре откроет откроет свои двери.
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