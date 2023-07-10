В Мытищах возводится комфортабельный жилой комплекс

В настоящее время застройщик ГК «Гранель» возвел 16 домов. На первых этажах разместились торговые точки, парикмахерские, прачечные и другие объекты бытового назначения. Тем временем, в 6-этажном корпусе № 2 на 455 квартир начались отделочные работы. Строители заверяют, что все идет по плану, и дом будет сдан в срок в первом квартале 2024 года.

Жители микрорайона с нетерпением ждут открытия детского сада на 320 мест. Здесь застройщик вышел на финишную прямую. В августе важнейший социальный объект будет готов к приему малышей. Кроме того, активно возводится и школа, которая в сентябре откроет откроет свои двери.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье состоялся десятый конкурс профмастерства «Мособлгаз Skills 2023».