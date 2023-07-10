Юбилейный десятый конкурс профмастерства «Мособлгаз Skills 2023» состоялся в Подмосковье

В Подмосковье в рамках конкурса «Мособлгаз Skills 2023» определили лучших работников газового хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства энергетики.

Отмечается, что сто десять участников в составе семи команд демонстрировали свои профессиональные навыки и боролись за звание лучших на базе районной эксплуатационной станции в городском округе Ступино. Победителем в общем зачете стал филиал «ЮГ». Гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов поблагодарил всех сотрудников за их высочайший профессионализм.

Ранее стало известно, что уже более двадцати двух тысяч интеллектуальных приборов учета заменили специалисты компании «Россети Московский регион» у потребителей в Подмосковье с начала года.