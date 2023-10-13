В парке подмосковного Реутова оборудовали сухой фонтан

В Реутове запуском сухого фонтана завершилась третья часть благоустройства городского парка. Об этом сообщают пресс-службы Министерства благоустройства Московской области и главы городского округа.

Фонтан работает без стационарной резервуарной чаши, все инженерные конструкции убраны под землю, а струи поднимаются вверх в определенном порядке. Он имеет настраиваемый сценарий работы, позволяющий менять высоту, ритмичность и подсветку 15 водяных струй.

Помимо фонтана установили также перголу — специальный навес, чтобы прятаться от солнца или осадков. Сделано озеленение, проведены пешеходные тропы, проложены инженерные коммуникации, обустроены новые спортивные и детские игровые площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил тщательно следить за уборкой дорог Подмосковья в осенне-зимний период.